

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “Ai giornalisti e alle giornaliste dell’Agenzia Nova, esprimo la mia vicinanza per le gravi minacce e gli insulti inaccettabili a loro rivolti. La libertà di stampa e il rispetto per chi ogni giorno svolge con professionalità il proprio lavoro sono pilastri fondamentali della nostra democrazia e vanno difesi senza alcuna esitazione. A tutti i redattori di Nova la mia vicinanza e l’incoraggiamento a continuare con la stessa serietà e indipendenza di sempre.” Così in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dei Dipartimenti.

