

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "La prematura scomparsa di Giovanna Casadio mi colpisce e addolora profondamente. Sono vicina al dolore immenso della sua famiglia. Ricordo la passione civile e l’amore per il suo lavoro di giornalista, che Giovanna ha onorato con grande rigore, professionalità e con una acuta intelligenza dei cambiamenti che nel corso di questi ultimi trent’anni hanno investito il nostro paese. Giovanna è sempre stata orgogliosa di far parte della comunità di Repubblica e fino a quando è stato possibile ha continuato a raccontare gli eventi della politica, con il suo sguardo ironico e vigile e una scrittura fine ed efficace. Ci mancheranno il suo calore, il suo sorriso e la sua rettitudine". Così Rosy Bindi sulla scomparsa di Giovanna Casadio.

