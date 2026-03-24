

Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - La Federazione Ginnastica d'Italia (Fgi) ha siglato un accordo quadriennale con Tao Technologies, azienda veneta attiva nel settore dei dispositivi medici indossabili basati su nanotecnologie, per l'utilizzo dei dispositivi Taopatch a supporto della salute e della performance delle atlete della Squadra Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile (Gaf). La partnership, valida fino al 2029, conferisce a Tao Technologies lo status di "Sponsor di maglia della Squadra Nazionale Gaf" e "Fornitore Ufficiale", con esclusività nel settore dei dispositivi medici indossabili.

I Taopatch® sono apparati nanotecnologici di dimensioni ridotte – grandi quanto una monetina – che emettono luce terapeutica a specifiche lunghezze d'onda per il trattamento di problematiche fisiche. I dispositivi si distinguono per la modalità d'azione non invasiva: non rilasciano sostanze chimiche e non alterano la struttura fisica del corpo, caratteristica che li rende particolarmente adatti all'uso in ambito sportivo, dove la sicurezza e l'assenza di effetti collaterali rappresentano una priorità. Il dispositivo è lo stesso visto sul petto di Novak Djokovic al Roland Garros 2023 e sui polsi di Robert Downey Jr ai Golden Globes.

"Sono orgoglioso che un'azienda tanto prestigiosa abbia scelto di legare la propria immagine alla nostra Federazione", ha dichiarato Andrea Facci, Presidente della Fgi. "La nostra attenzione si è focalizzata sul benessere e sulla salute psicofisica di tutti i tesserati, quindi accogliamo con entusiasmo nuove tecnologie in grado di supportare la loro prestazione. Taopatch è un dispositivo sicuramente innovativo, che ha ricevuto il benestare della Commissione Medica Federale. L'azienda fornirà gli opportuni servizi di consulenza per l'applicazione attraverso personale sanitario qualificato".



La scelta della Fgi si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le tecnologie mediche innovative. Il mercato globale della nanotecnologia nei dispositivi medici ha raggiunto 4,7 miliardi di dollari nel 2024, con una crescita prevista del 9,2% annuo, mentre il mercato globale dei dispositivi medici indossabili è destinato a crescere da 26,9 miliardi di dollari nel 2026 a 143,5 miliardi nei prossimi anni. L'Italia registra tuttavia ancora un ritardo significativo nell'adozione di soluzioni di medicina digitale, con solo l'8% della popolazione che ha sperimentato queste tecnologie, contro il 40% di altri paesi.

"Il dispositivo è stato brevettato in risposta a una serie di esigenze fondamentali", ha spiegato il Dr. Fabio Fontana, inventore del Taopatch. "La ginnastica, per le sue caratteristiche, necessitava di una soluzione capace di dare risposte immediate a criticità posturali e post traumatiche, al recupero rapido post allenamento e alla riduzione delle infiammazioni, permettendo allenamenti migliori. L'obiettivo era migliorare la salute degli atleti in maniera naturale, senza controindicazioni".

Le "Fate" della squadra nazionale femminile, vicecampionesse olimpiche e medaglie d'oro continentali in carica, potranno beneficiare di questa innovazione tecnologica. Il logo Taopatch comparirà sulle maglie azzurre della sezione Gaf, simboleggiando l'integrazione tra tradizione sportiva italiana e innovazione tecnologica. "La partnership rappresenta un valore aggiunto per il movimento", ha concluso Fontana. "Insieme alla Fgi realizzeremo progetti ambiziosi nel corso del quadriennio, puntando sempre sul benessere degli atleti". L'accordo segna un precedente importante nel panorama sportivo italiano, dove l'adozione di tecnologie mediche avanzate potrebbe diventare un modello per altre federazioni.

