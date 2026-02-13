

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "Il progetto 'Adotta una statua' per noi è fondamentale perché, oltre a contribuire alla cultura e al mantenimento del Duomo con le nostre iniziative, rappresenta anche una vetrina per le nostre stazioni, dove non c’è solo il viaggio, ma anche un luogo di sosta e di meditazione". Sono le parole di Andrea Gibelli, presidente Fnm, alla cerimonia di svelamento della statua 'Santo barbuto con libro', restaurata nell'ambito del progetto della Veneranda fabbrica del Duomo, che ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Cattedrale di Milano.

Il restauro dell’opera scultorea è stato reso possibile anche grazie alle donazioni del Gruppo Fnm che sostiene l’iniziativa. "Abbiamo scelto un santo, un profeta barbuto con un libro, proprio per ricordare che un tempo il viaggio era anche uno spazio utile per lo studio, per il ripasso scolastico e per le letture, anche cartacee -sottolinea Gibelli-. Oggi, nell’idea di velocità ed efficienza, si è un po' perso questo senso di appartenenza alla cultura della carta, e vogliamo rappresentarlo così", conclude.

