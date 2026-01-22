

Tokyo, 22 gen. (Adnkronos/Afp) - Il riavvio della più grande centrale nucleare del mondo è stato sospeso in Giappone, poche ore dopo l'inizio del processo. Lo ha comunicato il suo gestore, aggiungendo che il reattore è rimasto "stabile". "Un allarme del sistema di monitoraggio è scattato durante le procedure di avvio del reattore e le operazioni sono attualmente sospese", ha dichiarato all'Afp Takashi Kobayashi, portavoce dell'operatore Tokyo Electric (Tepco).

