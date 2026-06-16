

Tokyo, 16 giu. (Adnkronos/Jiji Press) - La Banca del Giappone (Boj) ha deciso di alzare il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base, portandolo dallo 0,75% circa all'1% circa, un livello che non si vedeva da circa 31 anni. Al termine dei due giorni di riunione del suo Comitato di politica monetaria, il Comitato ha votato con sette voti a favore e uno contrario per innalzare il tasso obiettivo per i prestiti interbancari overnight non garantiti, il tasso di riferimento per i prestiti interbancari a breve termine in Giappone, al livello più alto da settembre 1995.

La decisione segna il primo aumento del tasso di riferimento da parte della banca centrale giapponese da dicembre dello scorso anno, dopo tre riunioni consecutive in cui il tasso era rimasto invariato. Il governatore della BOJ, Kazuo Ueda, attualmente ricoverato in ospedale per un'infezione da cisti epatica, era assente all'ultima riunione e non ha partecipato alla votazione. Nella stessa riunione, la banca centrale ha deciso di interrompere la riduzione degli acquisti di titoli di Stato giapponesi a partire dal prossimo aprile e di fissare l'importo mensile degli acquisti a circa 2 mila miliardi di yen per evitare di destabilizzare il mercato dei titoli di Stato. "L'economia giapponese si è ripresa moderatamente, sebbene in alcune zone si siano osservate alcune debolezze", ha affermato la BOJ in una dichiarazione rilasciata dopo la riunione.

