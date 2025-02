Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Vedremo quale maggioranza si comporrà in Germania. Di certo c'è stata una grande affluenza, la più alta dagli anni Novanta, e una richiesta di cambiamento: è stato sconfitto il governo uscente di Spd, liberali e Verdi. C'è il dato molto alto di Afd e ha raddoppiato i voti la sinistra della Linke". Così Elly Schlein in diretta Instagram per presentare le proposte Pd contro il caro bollette.

"Nel voto tedesco ha pesato molto la condizione materiale delle persone: l'inflazione, il caro vita, il costo dell'energia. Un senso di insicurezza diffusa rispetto al futuro. La destra è forte, ha la spinta di Trump e Musk ma questa destra non è imbattibile ma non la batteremo rincorrendola ma trascinandola dove non sa dare risposte e qui in Italia, in particolare, sul terreno economico e sociale".