

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Una nube nera si addensa sull’Europa come dimostra la vittoria dell’Adf in Sassonia-Anhalt con una agenda all’insegna della xenofobia, della demagogia nazionalista e che fomenta la paura e l’insicurezza tra i cittadini. Una nube che anche in Italia sta diventando sempre più nera e che abbiamo il dovere di fermare”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

