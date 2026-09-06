

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Il voto in Sassonia ha dato un risultato chiaro e in qualche misura previsto. E’ chiaro che un voto regionale non va sovraccaricato di significato, ma un’analisi del voto va fatta con lucidità e razionalità. Da parte dell’Europa e dei paesi che ne fanno parte serve un cambio di passo sulle politiche di accoglienza e sul rilancio dell’economia e dell’inclusione sociale. In ogni caso, per quanto ci riguarda, nessun voto può far cadere la pregiudiziale nei confronti dei partiti estremisti, di destra e di sinistra”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

