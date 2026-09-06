

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Mentre ci perdiamo dietro a Belen e Corona, l’AfD prende il 44,5%. Non è un gioco. È il segnale di un rincoglionimento collettivo che ci impedisce di capire quanto siamo in pericolo. O torniamo a prendere sul serio la politica e il destino dell’Occidente, oppure saranno altri (russi, cinesi e americani) a farlo per noi". Lo scrive sui social Carlo Calenda.



