

Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - E' stato superiore alle attese il balzo dell'indice di fiducia delle imprese tedesche che ad agosto ha raggiunto il livello più alto in un anno grazie al rinnovato ottimismo sulle prospettive economiche, nonostante la guerra in Medio Oriente. E' quanto emerge dall'indagine sul clima nelle imprese dell'Istituto Ifo, un indicatore, attentamente monitorato dal mondo imprenditoriale, salito a 88,8 punti, 2,1 in più rispetto a luglio.

In generale le aziende si sono dichiarate più soddisfatte della loro situazione attuale e hanno rivisto significativamente al rialzo le proprie aspettative mentre l'incertezza ha continuato a diminuire. Nonostante un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia, secondo quanto emerge dall'indagine, l'economia tedesca è in ripresa. In particolare, nel settore manifatturiero, l'indice è salito notevolmente con i manager che hanno valutato le condizioni di mercato attuali come significativamente migliori. Anche le aspettative sono state caratterizzate da un minore scetticismo. Le aziende prevedono un aumento della produzione nei prossimi tre mesi. Invece persiste una insoddisfazione per la situazione degli ordini.

Anche nel settore dei servizi, il sentiment è migliorat con aspettative più ottimistiche. Ma se i fornitori di servizi IT si sono mostrati più fiduciosi riguardo al loro sviluppo futuro, la situazione nel settore dei trasporti e della logistica rimane difficile. Nel commercio, i rivenditori hanno espresso maggiore soddisfazione per le condizioni di mercato attuali con un miglioramento significativo nel commercio all'ingrosso. Infine nel settore delle costruzioni, la situazione viene considerata peggiore rispetto al passato ma le aspettative sono notevolmente meno pessimistiche.

