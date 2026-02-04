

Berlino, 4 feb. - (Adnkronos) - Forte calo a gennaio per il mercato automobilistico tedesco che ha registrato l'immatricolazione di 193.981 autovetture, con un calo del 6,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo comunica l'agenzia federale Kba spiegando che tra i marchi tedeschi, Opel ha registrato la crescita più significativa, con un incremento del 27,4% e una quota di mercato del 4,6%. Anche Porsche (+23,3%/1,5%), MAN (+22,4%/0,1%) e MINI (+18,1%/1,4%) hanno registrato incrementi a due cifre. BMW ha registrato un incremento a una cifra del 5,4%, corrispondente a una quota di mercato dell'8,8%. Netto calo invece per VW (-17,5%), Ford (-11,1% e share al 3,5%), Mercedes (-6,5% con quota al 9,5%), e Audi (-4,0%-7,2%). Nonostante il calo, VW è rimasto il marchio tedesco più forte con una quota di mercato del 19,7%. Tra i marchi importati, al top si colloca Škoda con 18.550 immatricolazioni (+12,2%) e una quota del 9,6%. Quasi raddoppiati i risultati di Fiat (+87,2%/2,3%) mentre sono in calo Seat (-29,8%/5,0%) e Peugeot (-9,5%/2,3%).

I SUV si sono confermati il ​​segmento più popolare con una quota del 32,5%, nonostante di 0,6 punti. Le compatte, nonostante un -12,5%, hanno raggiunto una quota del 15,2%, diventando il secondo segmento più forte, davanti alle utilitarie (12,6%/-2,1%) e ai fuoristrada (12,3%/-13,9%). Profondo rosso per i modelli di lusso (-28,5% e quota allo 0,6%),male anche le sportive (-6,0%/0,7%) e i modelli di fascia medio-alta (-3,9%/5,5%).

Le ibride immatricolate a gennaio sono state 79.996 con una quota di mercato del 41,2% (+3,9%), di cui 21.790 plug-in (11,2%/+23,0%). Il 22,0% delle nuove immatricolazioni ha riguardato veicoli elettrici a batteria (BEV) pari a 42.692 unità (+23,8% annuo). In calo le emissioni medie di CO2 delle autovetture di nuova immatricolazione a gennaio 2026 erano pari a 102,4 g/km (-9,9%).

