Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Sono molto felice di essere a Genova per sostenere Silvia Salis, è una candidata in cui crediamo moltissimo. Sta tenendo insieme una coalizione attorno a un programma molto concreto di quali cose vogliamo e possiamo fare per migliorare la qualità della vita di chi sta a Genova, una città così importante per l'Italia". Lo dice Elly Schlein all'Arinox, gruppo Arvedi, a Genova. La segretaria del Pd nel pomeriggio sarà ad un'iniziativa pubblica con la candidata sindaco a Genova, Silvia Salis.