

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Esprimo la mia piena solidarietà a Matteo Salvini, minacciato di morte nella scritta apparsa a Genova dove si auspica che faccia la fine di Kirk. Queste minacce purtroppo sono il frutto di un crescente clima politico avvelenato, per cui auspico che tutti i rappresentanti istituzionali si impegnino ad abbassare i toni del dibattito, a stemperare questo clima esacerbato, per evitare derive sempre più pericolose che possono poi sfociare in follie come quella che ha portato all’uccisione di Kirk". Così il senatore Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda.

