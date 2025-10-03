Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Solidarietà al ministro Salvini e ferma condanna delle scritte di odio. Le minacce sono sempre inaccettabili". Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, a proposito delle scritte 'Salvini come Kirk' apparse a Genova.
Genova: Paita (Iv), 'solidarietà a Salvini, minacce sempre inaccettabili'
3 ottobre, 2025 • 12:24
