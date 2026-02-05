

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Solidarietà a Silvia Salis e alla città di Genova per i gravi e vili atti vandalici apparsi davanti ad alcune scuole con deliranti farneticazioni che feriscono una intera comunità. Sono certo che l'impegno dell'amministrazione Salis per una cultura del rispetto, per la promozione di strumenti educativi e per l'inclusione trova un sostegno forte da parte dei cittadini e mi auguro anche da parte delle forze politiche di opposizione, che auspichiamo condannino senza alcune esitazione offese così gravi alla città di Genova e alle scuole frequentate da così tanti bambini e ragazzi". Così l'ex ministro del Lavoro e consigliere regionale del Pd ligure Andrea Orlando.

