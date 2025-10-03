

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Le minacce rivolte al vicepremier Matteo Salvini sono inaccettabili e frutto di un clima d'odio e di violenza alimentato dalla sinistra. Piena solidarietà all'amico Matteo certo che non si farà intimidire". Così in una nota il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli.

