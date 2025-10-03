

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Solidarietà al nostro segretario Matteo Salvini per l'inaccettabile minaccia di morte ricevuta a Genova, dove qualche violento si augura che faccia la fine di Charlie Kirk. Un episodio che emerge in un clima d’odio crescente alimentato anche da una certa sinistra, che soffia sul fuoco e cavalca le proteste di piazza per fare opposizione al governo". Così in una nota il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, segretario della Lega Piemonte.

"Questa deriva non fa bene a nessuno e non può che peggiorare la tensione già esistente. Auspichiamo un abbassamento dei toni, la violenza non può avere spazio nel dibattito democratico", conclude.

