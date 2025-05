Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Silvia Salis è la scelta vincente per Genova. Una donna capace, che conosce la città, che sa parlare ai giovani, alle famiglie, alle imprese”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, nella città ligure per sostenere la candidata sindaco.

“I socialisti, in una terra ricca di tradizione, daranno - dice - il loro contributo e sono felici di farlo con il Pd, con la segreteria Elly Schelin, con gli amici di ‘Possibile’. Felici perché, recentemente, a Trento, un esperimento simile ha portato bene ed è andata oltre le aspettative”. Lo ha dichiarato il Segretario del Psi, Enzo Maraio, intervenendo a Genova all’iniziativa di chiusura della campagna elettorale a cui hanno partecipato Elly Schlein, Andrea Orlando e la candidata sindaco, Silvia Salis.