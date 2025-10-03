

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Solidarietà al ministro Matteo Salvini per le scritte comparse a Genova e ferma condanna di ogni forma di minaccia e linguaggio d’odio. Simili gesti non possono avere spazio in un confronto democratico che deve restare sempre civile e rispettoso". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

