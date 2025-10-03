Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Solidarietà al ministro Matteo Salvini per le scritte comparse a Genova e ferma condanna di ogni forma di minaccia e linguaggio d’odio. Simili gesti non possono avere spazio in un confronto democratico che deve restare sempre civile e rispettoso". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
Genova: Fontana, 'solidarietà a Salvini, confronto democratico deve restare civile'
3 ottobre, 2025 • 11:34
