

Londra, 2 nov. (Adnkronos) - Re Carlo III si è detto "assolutamente inorridito e scioccato" dall'aggressione con coltello che ieri ha causato almeno dieci feriti su un treno nell'Inghilterra orientale. "Mia moglie (la regina Camilla) ed io siamo assolutamente inorriditi e scioccati da questo terribile attacco con coltello - ha scritto il sovrano su X - Siamo profondamente vicini a tutte le persone colpite e ai loro cari".

