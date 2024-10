Apia, 23 ott. (Adnkronos) - Re Carlo è arrivato a Samoa per una visita di Stato di quattro giorni, durante la quale presiederà per la prima volta un incontro dei presidenti e dei primi ministri del Commonwealth. Il primo ministro Fiame Naomi Mata'afa ha accolto il re e la regina Camilla all'aeroporto internazionale di Faleolo, dove era stato srotolato un tappeto rosso nonostante i forti venti. Il re e la regina, che ieri hanno concluso il loro tour di sei giorni in Australia, hanno pubblicato un messaggio sui social media dicendo che "non vedevano l'ora" di arrivare a Samoa e sperimentare il "calore" delle antiche tradizioni del Paese. Il tweet conteneva alcune parole in samoano che possono essere tradotte come "non vedo l'ora di incontrare il popolo samoano".

Il re, in qualità di capo del Commonwealth, inaugurerà formalmente l'incontro dei capi di governo del Commonwealth Heads of Government Meeting (Chogm) sul tema "Un futuro comune resiliente", a cui parteciperà anche il primo ministro britannico Keir Starmer. Carlo ha sostituito la regina Elisabetta II durante l'ultima riunione organizzata dal Ruanda nel 2022 e a Samoa sarà affiancato dal ministro degli Esteri David Lammy. Nel corso del meeting si parlerà anche del cambiamento climatico, un argomento che sta molto a cuore al re, ma riguarda molto da vicino Samoa - piccolo paese nella parte centro-meridionale dell'Oceano Pacifico composto da un arcipelago di nove isole - molto vulnerabile all'innalzamento dei livelli del mare.