

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e all'intera comunità ebraica. Un attacco a una sinagoga è un attacco all'Europa stessa. Dobbiamo dimostrare che l'Europa non si inchinerà mai all'antisemitismo e che coloro che diffondono tale odio affronteranno gravi conseguenze. Questo attacco non è solo un assalto alla comunità ebraica, è un attacco allo stile di vita europeo e ai valori che ci definiscono". Così il copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia, parlando con la stampa internazionale in relazione all’attentato di oggi a Manchester.

