

Londra, 2 nov. (Adnkronos/Afp) - La polizia britannica ha dichiarato che due cittadini britannici sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio in seguito a un accoltellamento di massa su un treno nell'Inghilterra orientale, aggiungendo che l'attacco non è stato di tipo "terroristico".

Gli uomini in custodia sono "un uomo di 32 anni, cittadino britannico di colore, e un uomo di 35 anni, cittadino britannico di origine caraibica", ha detto ai giornalisti il ​​sovrintendente della polizia dei trasporti britannica John Loveless. "A questo punto, non c'è nulla che faccia pensare che si tratti di un incidente terroristico."

