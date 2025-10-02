

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Condanno con fermezza il vile gesto che ha colpito la comunità ebraica di Manchester nel giorno di Yom Kippur, davanti alla sinagoga. È la prova che l’antisemitismo violento e dilagante è una realtà concreta, capace di riportarci indietro agli anni più bui della storia. Come ha ammonito Rav Jonathan Sacks ‘l’antisemitismo è un odio che inizia con gli ebrei ma non finisce mai con loro’. Ogni atto di violenza contro gli ebrei è un atto contro l’Europa e contro la sua democrazia". Così la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, delegata per la lotta all’antisemitismo.

"Alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità ebraica va la mia vicinanza e solidarietà. Come delegata del Parlamento europeo per la lotta all’antisemitismo continuerò a impegnarmi perché le istituzioni restino in prima linea nel contrastare ogni forma di odio e violenza", conclude.

