Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Sconcerto per il grave accoltellamento sul treno nel Cambridgeshire. Vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie e al popolo britannico". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.
Gb: Meloni, 'sconcerto, vicinanza a feriti, famiglie e popolo britannico'
2 novembre, 2025 • 11:43
