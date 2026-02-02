

Londra, 2 feb. (Adnkronos) - L'ex ministro ed ex ambasciatore britannico Peter Mandelson ha lasciato il partito laburista per non "causare ulteriore imbarazzo" per i suoi legami con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. Il nome di Mandelson compare tra i milioni di documenti pubblicati venerdì relativi al finanziera pedofilo morto suicida in carcere: il numero più alto condiviso dal governo degli Stati Uniti da quando una legge ne ha imposto la pubblicazione l'anno scorso. Alcuni documenti suggeriscono che Epstein gli abbia effettuato pagamenti tra il 2003 e il 2004 per un totale di 75.000 dollari (oggi 55.000 sterline). Mandelson afferma di non avere alcuna traccia o ricordo di aver ricevuto tali somme e di non sapere se i documenti siano autentici.

Nella lettera al segretario generale del partito laburista, Mandelson scrive: "Questo fine settimana sono stato ulteriormente collegato al comprensibile clamore suscitato da Jeffrey Epstein e ne sono dispiaciuto". Non è la prima volta che l'ex ministro viene messo in relazione con Epstein: a settembre, Keir Starmer lo aveva licenziato dall'incarico di ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti dopo le rivelazioni sulla loro amicizia.

