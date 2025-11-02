Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Seguo con apprensione le notizie del drammatico accoltellamento avvenuto nella contea del Cambridgeshire, non lontano da Cambridge, a circa ottanta chilometri da Londra. Un gesto di inaudita violenza che colpisce profondamente. Ai feriti, alle loro famiglie e al popolo britannico va la vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica". Lo scrive sui social Ignazio La Russa.
Gb: La Russa, 'seguo con apprensione, vicinanza mia e del Senato'
2 novembre, 2025 • 13:43
