Roma, 2 ott.(Adnkronos) - "Rivolgo alla comunità locale e al popolo britannico la mia vicinanza a seguito dell'attacco fuori dalla sinagoga di Manchester, nel giorno di Yom Kippur. Condanno questo atto di brutale violenza e rivolgo le mie condoglianze ai familiari delle vittime". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
Gb: Fontana, 'vicini a familiari vittime e comunità di Manchester'
2 ottobre, 2025 • 18:00
