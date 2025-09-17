

Londra, 17 set. (Adnkronos) - L'elicottero che trasporta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania per l'atteso incontro con re Carlo è atterrato nel giardino del Castello di Windsor. Prima dell'atterraggio del 'Marine One', una delegazione statunitense con il Segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff è stata avvistata fuori dal Castello.

Trump è uscito dal suo elicottero insieme alla First Lady. Come previsto, la coppia è stata accolta sui gradini del Castello di Windsor dal Principe e dalla Principessa del Galles.

