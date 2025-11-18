

Londra, 18 nov. (Adnkronos/Afp) - Le accuse del servizio segreto britannico (MI5) sullo spionaggio dei parlamentari da parte della Cina sono "pura invenzione" e costituiscono "calunnie maligne". Lo ha detto un portavoce dell'ambasciata cinese a Londra, rispondendo all'avvertimento del servizio di sicurezza interno britannico ai deputati e membri della Camera dei Lord del rischio significativo di spionaggio da parte di Pechino.

"Condanniamo fermamente queste manovre spregevoli da parte del Regno Unito", ha detto il portavoce in una dichiarazione pubblicata sul sito web dell'ambasciata.

