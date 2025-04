Roma, 8 apr (Adnkronos) - In Parlamento, le precedenti visite di Carlo da principe risalgono al 26 aprile 1985, presidenza Iotti, e al 27 aprile 2009, presidenza Fini. Lo rende noto la Camera dal portale storico di Montecitorio.

Le precedenti visite di sovrani stranieri sono: 29 settembre 1998: Juan Carlos Di Borbone, presidenza Violante; 22 Marzo 2000, S.A.R. del Qatar Hamad P. Khalifa Al-Thani, presidenza Violante; 24 ottobre 2001 Re Harald V di Norvegia, presidenza Casini; 25 marzo 2003, sua altezza reale il granduca Henri di Lussemburgo, presidenza Casini; 11 giugno 2003, SAR Yang di-Pertuan Agong di Malaysia, presidenza Casini; 24 marzo 2009, re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, presidenza Fini; 20 ottobre 2009, il re Abdullah Ibn Al Hussein di Giordania, presidenza Fini; 6 aprile 2016, reali di Norvegia, Re Harald V e la Regina Sonja, presidenza Boldrini; 20 giugno 2017, re Willem Alexander e la regina Màxima dei Paesi bassi, presidenza Boldrini; 11 Dicembre 2024, re Felipe VI e regina Letizia di Spagna, presidenza Fontana.

I precedenti interventi di autorità straniere nell'aula della Camera dei deputati: Il 15 settembre 1982, in occasione della Conferenza interparlamentare mondiale venne ricevuto dalla presidente della Camera il leader dell'Olp Yasser Arafat, che ha successivamente svolto un intervento davanti all'Assemblea. Il 29 settembre 1998, in una seduta formale della Camera dei deputati, con un punto espressamente previsto all'ordine del giorno (discorso di S.M. Juan Carlos I Re di Spagna), svolse un intervento sua maestà il re di Spagna Juan Carlos, preceduto da un indirizzo di saluto del Presidente della Camera.

(Adnkronos) - Il 14 Novembre 2002 si svolse la visita di sua santità Giovanni Paolo II al Parlamento della Repubblica in seduta pubblica comune, con una cerimonia solenne nell'aula della Camera dei deputati, con la presenza dei membri del Parlamento (deputati e senatori), nel corso della quale il Papa pronunciò un intervento. Il 27 gennaio 2010, alla presenza anche del capo dello Stato pronunciò un discorso nell'aula della Camera il premio Nobel Elie Wiesel in occasione della ricorrenza del Giorno della memoria, preceduto da un intervento del presidente della Camera.

Il 22 marzo 2022 si è svolto nell'Aula di Montecitorio un incontro in video conferenza col presidente dell'Ucraina Zelensky alla presenza di deputati e senatori. L'11 Dicembre 2024 re Felipe VI e regina Letizia di Spagna a Montecitorio, cerimonia in aula con deputati e senatori introdotta dall’intervento del presidente della Camera.