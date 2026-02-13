

Londra, 13 feb. (Adnkronos) - La decisione del ministero dell'Interno britannico di vietare Palestine Action in base alle leggi antiterrorismo è stata illegittima. Lo ha dichiarato l'Alta Corte, in una sentenza che potrebbe comportare l'annullamento di centinaia di procedimenti penali contro i sostenitori del gruppo. Huda Ammori, co-fondatrice del gruppo, è riuscita a ribaltare la decisione di bandire il gruppo per violazione dei diritti alla libertà di parola e alla libertà di riunione ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu).

Nella sentenza, emessa stamattina presso la Royal Courts of Justice, il giudice Victoria Sharp ha affermato che il divieto era "sproporzionato" e che le attività di Palestine Action "non avevano ancora raggiunto il livello, la portata e la persistenza tali da giustificarne la proscrizione". Tuttavia, la corte ha stabilito che il divieto rimarrà in vigore per consentire ulteriori argomentazioni e consentire al governo di valutare un eventuale ricorso. Ciò significa che l'appartenenza o il sostegno al gruppo di azione diretta rimane un reato punibile fino a 14 anni di carcere.

Shabana Mahmood, ministro degli Interni, ha annunciato che il governo si opporrà alla sentenza portando il caso alla Corte d'appello. La Ammori ha definito la sentenza come una "vittoria monumentale sia per le nostre libertà fondamentali qui in Gran Bretagna sia nella lotta per la libertà del popolo palestinese".



