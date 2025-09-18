

Roma, 18 set (Adnkronos) - "Vorrei che al presidente Fontana arrivasse con tutta la forza possibile la richiesta che le opposizioni hanno fatto all’esecutivo di riferire in Parlamento, perché non è accettabile che, se questo governo ha mutato la linea di politica estera, lo dica solo ai comizi elettorali come ha fatto ieri il ministro Tajani”. Lo ha detto nell’aula della Camera il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"Non è accettabile che la presidente Meloni ignori la richiesta delle opposizioni, perché dall’ultima volta che Tajani è venuto in quest'aula c’è stata una tragica escalation che, a nostro avviso, non può essere definita, come ha fatto la presidente Meloni, una reazione sproporzionata. Non è una reazione sproporzionata ma criminale. Vogliamo comprendere - ha continuato Magi - se la posizione che questo governo avrà in seno alle istituzioni europee sarà di sostegno o meno alla proposta di sanzioni che è stata avanzata dalla portavoce per la politica estera dell’Unione Europea Kallas".

"Senza un dibattito parlamentare, avere chiarezza su questo è impossibile. Il presidente della Camera faccia valere la sua autorevolezza e riferisca alla presidente Meloni la richiesta delle opposizioni: non è accettabile che di fronte al massacro continuo che avviene in queste ore giorno dopo giorno a Gaza il nostro governo non ritenga di informare il parlamento e quindi il paese”, ha concluso.

