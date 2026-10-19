

(Adnkronos) - Brutte notizie per Paulo Dybala. Si allungano i tempi del suo rientro in campo. L'argentino salterà sicuramente la sfida di Champions con lo Slovan Bratislava, il Napoli, il Cagliari e l'Udinese in campionato. "Dybala speravamo fosse più veloce il recupero, invece l'ultima risonanza evidenzia una minima lesione quindi il recupero sarà più lungo, un paio di settimane in più", ha spiegato il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida con lo Slovan Bratislava, dove l'argentino non ci sarà. L'ipotsi di castro e malen insieme però non sembra praticabile dal 1'. "Castro ha fatto un gran gol l'altra sera, per caratteristiche potrebbe essere una partita in cui possono giocare insieme. Non so se dall'inizio, probabilmente a partita in corso eventualmente. Non voglio snaturare le geometrie e gli schemi di una squadra che sta facendo gol, sta creando tante situazioni, solo per la voglia di vedere giocare due giocatori insieme. C'è un reparto d'attacco che funziona, con caratteristiche diverse, per adesso va bene così. Non ho la necessità di cercare altre soluzioni, poi può essere perché è il tipo di partita che può prestarsi a questo", ha sottolineato Gasperini.

Possibili anche altre rotazioni. "Hermoso era ancora di più una situazione d'emergenza, spero non ci sia questa necessità. In questo momento ci sono Pisilli e De Roon, soprattutto De Roon ha giocato tre partite in una settimana, poi Lorenzo Pellegrini può essere un giocatore più offensivo o di centrocampo. In attesa di recuperare Cristante che per Napoli ci auguriamo possa essere almeno a disposizione. Lulli? Lo avevo notato già l'anno scorso e lo avevo aggregato agli allenamenti della prima squadra. Lulli ha delle caratteristiche principalmente atletiche di alto livello. Ti colpiscono sempre quando c'è una caratteristica sopra la media. La sua capacità di velocità ed essere resistente a questa velocità è sempre stata di assoluto livello rispetto alla media dei calciatori. Poi è un ragazzo molto umile, con molta voglia di crescere e migliorarsi, lavorerà molto sotto l'aspetto tecnico e tattico, è giovanissimo. Ha mille cose sulle quali crescere ma anche un paio di caratteristiche che sono sopra la media. Quando ci sono queste situazioni bisogna portarle avanti".

