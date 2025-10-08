

Milano, 8 ott. (Adnkronos) - L'Ordine degli avvocati di Pavia sta seguendo con attenzione le dichiarazioni dell'avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio indagato per il caso Garlasco, e a occuparsene sarà il Consiglio di disciplina. Da quanto apprende l'Adnkronos non sono esclusi interventi a stretto giro. Il 'monitoraggio' sull'istrionico avvocato è in corso da mesi visto che nelle diverse trasmissioni televisive o interviste non risparmia di raccontare sogni, spargere accuse, confessare di aver preso soldi in nero.

Per alcune dichiarazioni Lovati risulta indagato per diffamazione dalla Procura di Milano dopo una denuncia (e un'altra querela in arrivo) da parte di Enrico e Fabio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi.

L'attenzione dell'Ordine degli avvocati di Pavia riguarda anche la sua recente partecipazione a 'Falsissimo' dove ha infangato la memoria di Yara Gambirasio - sollevando lo sdegno di Claudio Salvagni, difensore di Massimo Bossetti - ha tirato in ballo gli inquirenti che si occupano e che si sono occupati dell'omicidio di Chiara Poggi tanto che oggi è intervenuta, con un comunicato ufficiale, la Procura di Pavia a sostegno dell'inchiesta e del pm Stefano Civardi.

