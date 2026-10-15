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Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "L'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale fa della prevenzione il suo core". Così Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra, intervenendo alla quarta edizione del format Adnkronos Q&A dedicato allo sviluppo sostenibile, dal titolo ‘Sostenibilità, le nuove parole chiave’, questa mattina a Roma al Palazzo dell’Informazione.

"Il primo passo è superare l'idea che esistano tante sostenibilità diverse da mettere semplicemente una accanto all'altra perché la sostenibilità è una sola; il tema dei rischi è uno soltanto. Ci deve essere una visione complessiva dello sviluppo nella quale ambiente, economia, società ed energia rappresentino una dimensione profondamente connessa, quindi il principio dell'ecologia integrale", premette Gallone.

"Dobbiamo superare la contrapposizione che io considero ormai anacronistica tra ambiente e crescita economica e dobbiamo sostenere istituti come il nostro che fanno del monitoraggio dei dati, della prevenzione, dell'attenzione rispetto ai rischi i loro obiettivi - prosegue - Con le nuove tecnologie noi saremo in grado di prevenire sempre di più in un paese fragile. Abbiamo a nostra disposizione un elemento fondamentale che è quello della conoscenza: la conoscenza è il possesso di dati strategici fondamentali; non possiamo governare ciò che non conosciamo non possiamo compiere scelte efficaci se non siamo in grado di misurarne gli effetti".

L'obiettivo quindi è "mettere a disposizione delle istituzioni, delle amministrazioni, delle imprese, dei cittadini dati scientifici autorevoli, indipendenti, accessibili e capaci di orientare le decisioni. Ispra possiede una serie di strumenti che sono dedicati sia ai nostri decisori in senso più ampio ma anche agli enti territoriali e ai cittadini come la piattaforma Idrogeo - che ognuno di noi può scaricare anche dal proprio telefonino - che è una piattaforma che rende accessibili informazioni fondamentali sul dissesto idrogeologico del nostro Paese, offrendo uno strumento prezioso per la conoscenza dei rischi e della pianificazione territoriale". Quindi "il nostro obiettivo è sempre quello di arrivare prima, cioè prima che un rischio si trasformi in emergenza, prima che un danno diventi irreversibile, prima che una comunità debba pagare il prezzo di ciò che avremmo potuto prevenire".

"Il mio messaggio oggi è proprio quello di rafforzare il dialogo tra il mondo della ricerca e quello delle istituzioni facendo in modo che le conoscenze scientifiche possano arrivare a chi decide in maniera tempestiva, comprensibile e completamente utilizzabile", conclude.

