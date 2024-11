Bari, 29 nov. (Adnkronos Salute) - "Come sottolineato autorevolmente dal presidente Giorgia Meloni il G7 ha preso avvio in Puglia con l'incontro dei Grandi della Terra a Borgo Egnazia e si chiude oggi a Bari con questo ultimo evento sull'antimicrobico-resistenza. E' il segno tangibile della vicinanza del Governo alla nostra Regione, partendo dal premier Meloni fino ad arrivare al ministro della Salute Orazio Schillaci e al sottoscritto che hanno inteso appunto chiudere questa serie di convegni internazionali proprio qui a Bari su una tematica fondamentale per la salute degli italiani". Lo ha detto all'Adnkronos il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, al termine della riunione di alto livello sull'antimicrobico resistenza - ieri e oggi a Bari - che ha di fatto chiuso il G7 Salute.