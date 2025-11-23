

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a margine del Vertice G20 il Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, Abiy Ahmed Ali. Si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Il colloquio ha confermato l'eccellenza delle relazioni bilaterali e l'apprezzamento da parte etiopica per le numerose iniziative in corso di attuazione nell’ambito del Piano Mattei, compresa l'iniziativa della conversione del debito delle Nazioni africane recentemente avviata.

Il colloquio ha inoltre offerto l'occasione per uno scambio sul prossimo Vertice Italia Africa da tenersi nel 2026 e di prospettive sui principali temi regionali africani e internazionali.

