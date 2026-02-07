

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Noi vogliamo che torni la politica del popolo, la politica delle sovranità, la politica della rappresentazione. Per fare questo bisogna parlare non più di longitudinalità, cioè la longitudine, la destra e la sinistra. Bisogna parlare del popolo contro l'elite, del basso contro l'alto, e questa è una cosa completamente diversa da quello che dice Vannacci. Vannacci sostanzialmente ha costruito un'ipotesi destra-destra, ma destra-destra richiama sinistra-sinistra e richiama quindi destra e sinistra, fascismo, antifascismo, non si va da nessuna parte così". Lo afferma il coordinatore di Democrazia sovrana e popolare, Marco Rizzo.

"Tu -aggiunge- non puoi uscire dal centrodestra, dalla Lega come vicesegretario e poi ripresentarti all'interno del centrodestra. Che senso ha? O meglio, viene visto in maniera un po' contraddittoria. Poi mai dire mai, tutto quello che va verso la disarticolazione di questo sistema politico attuale noi non lo vediamo negativamente. Grande la confusione sotto il cielo, la situazione eccellente. Potrebbe significare anche questo quello che è successo con Vannacci. Noi siamo seri, determinati e approfonditi".

