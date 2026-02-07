

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il 23% degli italiani ha fiducia in Roberto Vannacci e un'analoga percentuale sarebbe disposta a votare il suo partito Futuro nazionale, che ha un bacino potenziale del 7%. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli. Disposti a votarlo il 37 per cento degli elettori di centrodestra (35 Fdi, 39 Fi, 45 Lega), il 13 di quelli del centrosinistra, il 9 di quelli M5S.

