

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Non mi è mai stato simpatico chi sputa nel piatto dove ha mangia. Sono stati eletti con la Lega, capisco la posizione sul piano politico, ma non mi è piaciuto l'attacco personale a Salvini". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, lasciando Montecitorio commenta così l'intervento in Aula del deputato Edoardo Ziello, ex leghista passato con Futuro nazionale.

