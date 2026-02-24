

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Oggi il nuovo partito guidato dal generale Vannacci entra ufficialmente nel gruppo Esn, la famiglia politica europea fondata da Alternative fur Deutschland. Un partito che è stato classificato dai Servizi segreti tedeschi come un movimento antidemocratico e a rischio eversivo, e che è diventato in Germania il crocevia tra il Parlamento e la composita galassia dell'estremismo neonazista, che si sta muovendo sul piano sociale per logorare l'intero tessuto democratico del Paese più grande d'Europa”. Lo afferma il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva.

“Ma, al tempo stesso, Futuro Nazionale -aggiunge- è nel perimetro del Governo Meloni, ne ha votato la fiducia al suo battesimo parlamentare, e si riconosce nel sostegno all'Esecutivo italiano sia pure sfidandolo sulle posizioni filoputiniane e apertamente razziste come la remigrazione, che non a caso è un cavallo di battaglia di AfD. Quindi va posto un problema politico a Giorgia Meloni: va tutto bene ad avere in maggioranza un partito con tali caratteristiche? Dopo aver passato anni di maquillage per tentare di mostrare un volto europeo ed europeista, l'asserito conservatorismo di Giorgia Meloni in realtà affiora per ciò che è realmente: e cioè un movimento reazionario di destra. Che evidentemente si trova a suo agio con gli Orban che mettono i veti a favore di Mosca, e con i futuristi che portano in Italia l'agenda neonazi. E per fortuna che qualcuno voleva spiegarci che lei era la nuova Merkel...".

