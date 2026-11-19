

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Si è conclusa con successo la prima edizione di FuturFestival a Monterrey, in Messico, che il 13 e 14 novembre ha trasformato il Fundidora Park nel nuovo cuore pulsante della scena elettronica internazionale. Con oltre 20 mila presenze, l’evento ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per il festival nato a Torino, accolto da una comunità unita dalla passione per la musica e desiderosa di incontrarsi, esplorare e ballare. Il legame tra le due città attraversa l’identità stessa del progetto. A Torino, l’eredità industriale di Parco Dora è diventato lo scenario di una cultura musicale che unisce generazioni e nazionalità diverse. A Monterrey, il Fundidora Park ha messo a disposizione la sua storia, la sua architettura e il suo rapporto con la città come punto di partenza per un nuovo percorso. Attraverso FUTUR, due luoghi accomunati da un passato industriale si sono incontrati, dando vita a un dialogo tra le rispettive identità, culture e visioni contemporanee. Il Fundidora Park ha portato la sua anima industriale, Monterrey il suo spirito audace e il pubblico ha plasmato il suono in memoria collettiva. Tra acciaio, luce e movimento, FUTUR ha trovato una seconda casa e Monterrey è pronta per il prossimo capitolo. I quattro palchi del festival - Nova, Voyager, Kosmo e Lab - hanno dato spazio alle diverse anime della musica elettronica, dalla house alla techno, fino alle esplorazioni melodiche e alle performance live. Il programma ha invitato il pubblico a esplorare, scoprire e soffermarsi, con incontri musicali che hanno conferito alla prima edizione un’identità propria.

I back-to-back sono stati tra i momenti più acclamati del weekend. Venerdì 13 novembre hanno lasciato il segno Massano e Volkoder. Sabato 14 è stata la volta di accoppiate come Âme DJ con Marcel Dettmann, Francis Mercier con Mahmut Orhan, Carl Craig con DJ Holographic e Dennis Cruz con DJ Tennis. Artisti provenienti da percorsi musicali differenti, ciascuno con una propria identità sonora e un diverso modo di interpretare la musica elettronica, si sono alternati sul palco, contribuendo a definire il carattere della prima edizione messicana del festival. Tra le esibizioni più apprezzate dal pubblico spiccano quelle di Carlita, Chloé Caillet, Lilly Palmer e KI/KI, che hanno raccolto particolare entusiasmo anche nei commenti successivi all’evento. Grande riscontro anche per i set di Dixon, Paco Osuna, Damian Lazarus e Cloonee, tra i momenti più ricordati e condivisi dal pubblico. Anche la scena elettronica messicana ha naturalmente avuto un ruolo importante, grazie alla presenza di artisti come Cabizbajo, AAAA e Métrika. L’alternanza tra performance live e DJ set, anche condivisi, ha ulteriormente arricchito la proposta artistica, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire linguaggi, sonorità e interpretazioni diverse della musica elettronica. Format originale di Movement Entertainment, la prima edizione di FuturFestival è stata realizzata in collaborazione con Lostnights e Mandala Group, segnando un debutto solido e brillante in Messico.

Il Kappa FuturFestival tornerà al Parco Dora di Torino per la XIV edizione in programma venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio 2027. L’edizione 2026 del KFF si è conclusa con oltre 125.000 presenze provenienti da 152 Paesi, confermando Torino tra le principali capitali internazionali della musica elettronica. 6 palchi, oltre 130 artisti e 36 ore di musica hanno dato vita a uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati alla scena elettronica, consolidando il ruolo di Kappa FuturFestival come punto di riferimento per pubblico, artisti e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo. Per rivivere le emozioni del 2026, è disponibile l’aftermovie ufficiale del KFF 2026 “Nostalgia del Futuro, II”, disponibile su YouTube. Diretto da Michael Fostik, il video raccoglie le immagini più evocative dell’ultima edizione e restituisce la dimensione immersiva di un evento che, per tre giorni, hatrasformato il Parco Dora di Torino in un luogo di incontro globale, dove musica, energia e cultura contemporanea si fondono in un’unica esperienza collettiva. Un racconto fatto di grandi performance, folle in movimento, luci, suoni e momenti di condivisione che restituisce l’essenza di Kappa FuturFestival: un grande rito collettivo dedicato alla musica elettronica, capace di riunire una community internazionale attorno a una visione contemporanea della club culture e di riconvertire uno spazio urbano in un’esperienza fuori dall’ordinario.

