Milano, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo il successo della prima edizione, torna Futuramente, il festival che mette al centro i giovani under 35, creando un ponte tra formazione, innovazione e opportunità professionali. L'appuntamento è fissato per il 13 maggio 2025 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, che per l'occasione diventerà il cuore pulsante del confronto e della crescita per più di mille ragazzi e ragazze desiderosi di costruire il proprio futuro. L’evento è patrocinato dal Comune di Milano. Futuramente 2025 sarà un evento dinamico e coinvolgente, con un format che include talk ispirazionali, panel interattivi ed esperienze immersive. Al centro del dibattito ci saranno temi cruciali per l’agenda 2030, come il lavoro dignitoso, l’educazione finanziaria, la parità di genere, la sostenibilità e la salute. L’obiettivo è offrire ai giovani strumenti concreti per affrontare le sfide globali e costruire un futuro più equo e sostenibile. La seconda edizione di Futuramente si rafforza grazie alla prestigiosa collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, un ateneo di riferimento a livello nazionale e internazionale, riconosciuto per l'eccellenza della sua proposta formativa e il suo impegno nella crescita personale e professionale degli studenti.

L'Università Cattolica si conferma la collaborazione ideale per un evento che punta a orientare e formare le nuove generazioni: l'ateneo milanese, con la sua lunga tradizione accademica e il suo approccio innovativo alla didattica, diventa così uno spazio di confronto tra studenti, docenti, aziende e istituzioni. La collaborazione con Futuramente nasce proprio dalla volontà di coinvolgere attivamente i giovani, offrendo loro l'opportunità di partecipare a iniziative concrete e di esprimere il proprio punto di vista sui temi chiave per il futuro. Durante il festival, le aule e gli spazi dell'Università Cattolica saranno animati da laboratori e momenti di networking che permetteranno ai partecipanti di entrare in contatto diretto con aziende leader di settore e figure di spicco del mondo della formazione e dell'innovazione. Come per la prima edizione, l’evento sarà arricchito da dibattiti e performance dal vivo di noti talent nazionali e internazionali, di cui verranno svelati i nomi nel corso delle prossime settimane.

Il programma completo verrà pubblicato sul sito ufficiale futuramentefestival.it. Un'area speciale sarà dedicata alla seconda edizione delle Metaversiadi, il format innovativo ideato da Itaca (la start-up del network Fmts group pioniera della formazione immersiva, con l’utilizzo di visori e simulatori di VR/AR e Mixed reality) che integra la gamification nei percorsi educativi. Le Metaversiadi offriranno una sfida esperienziale su scienze naturali, grafica e inglese, coinvolgendo squadre di studenti delle scuole superiori italiane. Le squadre vincitrici si aggiudicheranno premi di grande valore, tra cui visori Meta Quest 3S, Airpods max e smartwatch. Per partecipare, le scuole potranno iscrivere una squadra composta da due studenti dell’ultimo anno scolastico attraverso il sito ufficiale di Itaca. Un evento di respiro nazionale e internazionale Futuramente verrà presentato il 22 aprile in occasione della Giornata Mondiale della Terra, all'interno della maratona #Onepeopleoneplanet, in livestreaming, durante l'evento di orientamento formativo 'Più di tutto mi ricordo il futuro'.

L'evento è organizzato in collaborazione con Giffoni innovation hub e con la Conferenza dei rettori delle università italiane, sotto la supervisione del ministero dell'Istruzione e del merito. Tra i protagonisti dell'evento ci saranno esperti, imprenditori innovativi e i vertici delle migliori università italiane, con l'obiettivo di orientare i giovani verso i percorsi formativi più adatti alle sfide dell'epoca digitale ed ecologica. Un’opportunità unica per i giovani Futuramente non è solo un evento, ma una vera e propria piattaforma di crescita e orientamento.

Attraverso panel, workshop e incontri diretti con aziende e professionisti, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire competenze pratiche, scoprire nuove opportunità di carriera e sviluppare una rete di contatti strategica per il loro futuro professionale. Rilevanza hanno le survey rivolte ai giovani, in particolare grazie all’Unicef che realizzerà un sondaggio attraverso la piattaforma Ureport Italia, per approfondire un aspetto chiave del benessere mentale degli studenti e avviare un confronto su come gestire al meglio la pressione scolastica.

'Il futuro è nelle mani dei giovani', questo è il messaggio di Futuramente. Il festival è pensato per essere uno spazio di crescita e di ispirazione, un luogo dove le nuove generazioni possono incontrare le aziende, scoprire nuove opportunità e mettere in gioco le proprie competenze per costruire un domani migliore. L’evento è gratuito, previa registrazione su www. futuramentefestival.it.