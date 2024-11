Milano, 12 nov. (Adnkronos) - "No, non ho sentito ovviamente Pazzali e non è questo il tema, questo appartiene alla magistratura voglio che siano loro a scoprire". Ignazio La Russa, presidente del Senato, replica così a chi gli chiede se ha sentito Enrico Pazzali, presidente (autosospeso) della fondazione Fiera Milano e socio di Equalize, la società di investigazione al centro dell'inchiesta della procura di Milano su sospetti dossieraggi illeciti.