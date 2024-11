Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Secondo me Meloni ha centrato quando dice che va messo fine allo schifo. Io ci sono abituato, quello che mi ha schifato ancora di più è che abbiano dossierato non me, che mi importa, ma i miei figli. Allora pretenderei di sapere chi è il mandante, mi interessa molto". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete4. "Se ho sospetti? Qualche idea ce l'ho ma non ho sospetti".