

Milano, 9 set. (Adnkronos) - La Procura di Milano chiede l'archiviazione del fascicolo contro ignoti che riguarda la morte di Carmine Gallo, l'ex superpoliziotto convolto nell'inchiesta Equalize sui presunti accessi illegali a banche dati riservate e deceduto lo scorso 9 marzo in circostanze ritenute sospette.

La richiesta della pm Giancarla Serafini arriva dopo la consulenza tecnica disposta dalla procura - consistita in accertamenti autoptici e patologici - "al fine di scongiurare eventuali condotte dolose o colpose" che ha consentito di definire "inequivocabile" la causa della morte di Gallo come "morte naturale", nello specifico in un "infarto miocardico acuto in contesto miocardiosclerosi e di aterosclerosi coronarica".

