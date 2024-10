Milano, 29 ott. (Adnkronos) - L'eredità della famosa azienda di modellismo Bburago entra negli atti dell'inchiesta milanese sui dossier illeciti. In particolare, in un'informativa di quasi 3.900 pagine emerge come i fratelli Paolo e Marco Besana, figli del patron Mario, sono indagati in concorso per accesso illecito nei sistemi informatici. In particolare, a Gabriele Pegoraro esperto informatico molto attivo nella presunta associazione per delinquere riconducibile alla società di 'spionaggio' Equalize, sarebbe stato dato l'incarico di "produrre ed inserire in dark web una falsa scrittura" da cui risultino le volontà del defunto "in modo che possa essere reperito successivamente da chi intendesse ottenerne prova dell’esistenza". Tale richiesta, "volta evidentemente a favorire una parte processuale", è stata richiesta da un non meglio specificato 'avvocato', si legge nell'informativa.