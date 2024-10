Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Il comitato esecutivo della Fondazione Fiera Milano, riunitosi stamane, è stato sospeso e riaggiornato a domani in attesa di approfondimenti tecnici in merito alla posizione di Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano, e indagato come socio di maggioranza della srl Equalize, la società di dossieraggio che avrebbe fatto centinaia di migliaia di accessi abusivi a banche dati per ottenere informazioni privilegiate. Da quanto si apprende, in mattinata Pazzali ha fornito la sua versione dei fatti rispetto alle accuse di associazione per delinquere ipotizzata della procura di Milano. Resta dunque incerto il destino di Pazzali nella fondazione.